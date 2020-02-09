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"ملاية لف وملابس جريئة".. فيفى عبده تشعل مواقع التواصل

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فيفي عبده
فيفي عبده
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أثارت الفنانة فيفي عبده، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بـ"ملاية لف" وملابس كاشفة.

ونشرت فيفي عبده، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها وهي ترتدي ملاية لف، وجلبابا أسود،  داخل منزلها.

 وعلقت فيفي على الصورة قائلة: "يا مساء الفل من مصر أم الدنيا بيقولوا البلدي يوكل أيه رأيكم في الملاية اللف بحبكم أوى".

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.


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