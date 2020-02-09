» محمد لطفى يتدرب مع ساديو ماني.. ويعلق: "زعلي وحش"

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فيديو

ملاكمة

محمد لطفى

جيم

فاجأ النجم محمد لطفي، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، بمقطع فيديو، له وهو يمارس رياضة البوكس في إحدى الصالات الرياضية.

وظهر محمد لطفى خلال المقطع وهو يمارس رياضة البوكس فى الجيم وعلق قائلًا: "البوكس مبيتنسيش تمرينة جامدة ف ليفربول مع سانديو ماني.. يبقي حظه وحش قوى اللي يزعل ملاكم".

تعتبر رياضة الملاكمة العشق الأول للفنان محمد لطفى حيث يعمل على إبرازها في أكثر من عمل فني له، بداية كما ذكرنا في فيلم كابوريا، ثم جسد شخصية الملاكم بكل تفاصيلها في فيلمه الشهير "عبده مواسم".

ووقع عليه الاختيار في فيلم "من ضهر راجل"، ليقوم بتجسيد شخصية مدرب الفنان آسر ياسين في العمل الذي كان يقدم دور الملاكم وقد حقق العمل نجاحا كبيرا أثناء عرضه.

يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفى فيلم "حملة فرعون" المأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" والتي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتى" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.


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