  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

تصريح جديد من السيسي عن القضية الفلسطينية

الافتاء

الإفتاء تحذّر من مشاهدة " قيامة أرطغرل" و" مراد علمدار"

رمضان صبحي

رمضان صبحي سيخوض مباراة صن داونز

الرئيس السيسي

السيسي يقدم كشف حساب عن فترة ولايته في كلمات

الزمالك

مفاجآت فى تشكيل نادي الزمالك أمام الإسماعيلى

الدكتور معتز النجار نائب دمنهور

أهالي دمنهور يطاردون نائب برلماني : لم يقدم لنا خدمات

الرئيس السيسي

طلب خاص للرئيس السيسي من المشاركين في القمة الأفريقية

حاخام إسرائيلي

شوهد مع امرأة عارية.. القبض على حاخام إسرائيلى

رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد

"فيفا" يتوعد "كاف" بسبب مخالفات مالية كبيرة

فيفي عبده

"ملاية لف وملابس جريئة".. فيفى عبده تشعل مواقع التواصل

بالصور..

بدأت بفكرة على فيس بوك.. فتاة تدرب 1500 سيدة على قيادة السيارات بالصعيد

قبلي وبحري

فتاة تدرب 1500 سيدة على قيادة السيارات
فتاة تدرب 1500 سيدة على قيادة السيارات
Advertisements

صالح عمر

أخبار متعلقة
#

حكم نشر آيات من القرآن على فيس بوك.. الإفتاء ترد

#

نهاية مروعة لشابين أثناء بث مباشر على المحور

#

"جزمتي فيها خرم".. "بسنت نور الدين" تشعل "فيس بوك"

#

تفاصيل بيع طفل رضيع على فيس بوك

الأقصر

قنا

قيادة السيارات

السيدات

شيماء عبد الراضي

منذ نعومة أظافرها تعلق قلبها بالسيارات وأنواعهن وموديلاتها، فأتقنت القيادة وهي لم تبلغ الثالثة عشرة بعد، لتصبح هوايتها الأولى، وتصبح سيارتها صديقتها الأقرب بعد وفاة والدتها، متخذة من صديقتها ومهارتها في قيادة السيارات جسرًا تعبر به من حزنها على فقد الأم.

بدأت شيماء مشوارها في تعليم السيدات قيادة السيارات بالصدفة البحتة، فبعد تخرجها في كلية التجارة بجامعة الأزهر في العام 2006، عملت مع أختها على تأسيس حضانة خاصة لتعليم الأطفال، لتطلب منها إحدى معلمات الحضانة أن تعلمها بعض أساسيات قيادة السيارات لكونها مقدمة على دخول اختبار الحصول على رخصة القيادة.

وبعد اجتياز المعلمة الاختبار والحصول على الرخصة دأبت الأخيرة على تشجيعها على تعليم الفتيات قيادة السيارات بعد إعجابها بأسلوب تعليمها، وهو ما جعلها تخطو أولى خطواتها في هذا المجال.

طرحت شيماء الفكرة على أهلها الذين قابلوها بالتشجيع، نظرًا لكونها ستتعامل مع بنات وسيدات، إضافة إلى كونها ستوفر على السيدات تعليم قيادة السيارات دون حاجتهن لاختلاط مع رجال آخرين، مضيفة أنها أخذت الأمر من باب علم ينتفع به، فبدأت أولى خطواتها بالإعلان عن الفكرة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مفصحة عن ذهولها من الإقبال الشديد من السيدات بقنا.

ولاقت شيماء بعض الانتقادات من سائقي السرفيس والتاكسي في بداية الأمر، ولكنها لم تقف عندها كثيرًا، خاصة مع الإقبال الكبير من قبل السيدات في قنا وأزواجهن الذين كانوا يرفضوا تدريبهن لدى رجال، متابعة أن أصعب المواقف حين كانت تدرب إحداهن وتوقفت بهن السيارة على أحد الكباري، ما تسببا في أزمة مرورية حتى تم جر سيارتهن لحل الأمر.

مرت خمس سنوات منذ أن بدأت شيماء مشروعها، حيث دربت فيهن 1500 فتاة وسيدة من محافظتي قنا والأقصر وضواحيها، محققة النجاح والاستحسان من قبل فتيات جنوب الصعيد.

وتحلم أول مدربة قيادة سيارات بقنا بأن تصبح صاحبة أكبر مدرسة قيادة للسيدات على مستوى الصعيد، مفصحة عن كونها تلقت كثير من العروض من مكاتب تعليم قيادة السيارات للانضمام إلى إحداها ولكنها رفضت لظروف خاصة بها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» غرامة 400 جنيه على "حمار".. مخالفة في السكة الحديد
» الأنجولي اري بابل على رادار نادي الزمالك
» تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك
» القبض على معلمة تبيع المخدرات فى المدرسة
» الأوقاف عن تسجيل خطبة الجمعة: فكرة غير قابلة للتنفيذ
» بـ الأسود.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وتثير ضجة
» محمد لطفى يتدرب مع ساديو ماني.. ويعلق: "زعلي وحش"
» أم تلتقى ابنتها المتوفاة بعد 4 سنوات
» الصين تعلن اسمًا رسميًا لـ "كورونا".. تعرف عليه
» صورة نادرة لـ عادل إمام وأحمد راتب
» بعد مغازلتها.. المصري نايل نصار وابنة بيل جيتس يثيران الجدل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم