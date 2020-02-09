بعد كيان محمد صلاح.. أسماء أبناء المشاهير تحير متابعيهم

أثار حدث ولادة ابنة محمد صلاح الثانية، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن مفاجآتهم من الحدث نفسه، بينما توقف الأغلبية على اسم المولودة "كيان"، الذي يعتبر غير شائع أو متعارف عليه في الوطن العربي، ولم يكن محمد صلاح وحده من حير محبيه بأسماء أبنائه، فمعظم المشاهير يختارون لأبنائهم أسماء غريبة وليست شائعة .

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز أسماء أبناء المشاهير "الغريبة":

كيان.. ابنة محمد صلاح:

كِيان (بكسر الكاف) مؤنث، وهو اسم من أصلٍ عربي، ويُجمع على كيانات، ومعناه هيئة أو بنية، وطبيعة وخليقة، ويدل معناه على الذات أو الوجود.

كايلا.. ابنة دنيا سمير غانم

اختارت الفنانة دنيا سمير اسم كايلا، في 2014، والذي يعني التاج، بحسب ما أوضحته شقيقتها إيمي سمير غانم في أحد اللقاءات الإعلامية.

رابى ويارو.. أبناء عمرو سعد

اسم علم مذكر عربي الأصل من الربيع، أو هو من الفعل ربا يربو: زاد ونما .

سيلين.. ابنة مي عمر

الاسم مشتق من الكلمة اللاتينية 'caelum' والتي تعني السماء.

ماريتا.. ابنة عاصي الحلاني

هذا الاسم مشتق من "ماريا" ويعني سيدة البحر.

كاي.. ابنة مايا دياب

اسم مرتبط بالتراث الإنجليزي يعود إلى فترة حكم الملك آرثر، ويعني حارسة المفاتيح.

ميلا.. ابنة نانسي عجرم

ترجع جذور هذا الاسم إلى أوروبا، ويعني المجتهدة.

روي.. ابن باسم ياخور

اسم فرنسي، ويعني "الملك".