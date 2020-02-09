جريمة غامضة مقتل أسرة كاملة في الهرم

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متابعات- أمينة عبد العال

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فوجئ سكان حدائق الأهرام صباح اليوم بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها الزوج والزوجة وطفلتهما الرضيعة.

وتلقي في صباح اليوم قسم شرطة الهرم إشارة من شرطة النجدة تفيد بالعثور على جثة سيدة مقتولة  داخل شقتها وزوجها ورضيعتها مقتولين في منور العقار الذي يسكنون به في المنطقة (2) بحدائق الأهرام.

وبعد تلقي البلاغ انتقلت الشرطة على الفور إلى مكان الجريمة وتم فرض كردون أمني بمحيط الجريمة كما تم استدعاء النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة، حسبما نشر "مصراوي".

جدير بالذكر أن القوات الأمنية التي وصلت إلى مكان الحادث لم تعلق علي الجريمة حتى الآن حتى يتم الانتهاء من المعاينة والتحقيق.

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