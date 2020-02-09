وصلة رقص لعمرو أديب على الهواء

رقص الإعلامي عمرو أديب على الهواء، أثناء غناء المطرب الشعبي حسن شاكوش، أغنيته الجديدة "بنت الجيران".

وأعرب "شاكوش"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عن سعادته بتحقيق أغنيته "بنت الجيران" المركز الثاني على الساوند كلاود، قائلاً: "ده فضل من ربنا، وببركة دعاء ورضا أمي".

وتابع: "أنا كنت نايم، وصحابي قالولي إنت نايم وأغنيتك الثانية على العالم"، معقبًا: "كلمات الأغنية ولحنها من أسباب نجاح الأغنية".

شاهد الفيديو..