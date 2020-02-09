وزيرة الصحة: العائدون من الصين مبهورون باللي بنعمله

09 فبراير 2020 - 10:52 ص

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن المصريين العائدين من الصين بسبب انتشار فيرس كورونا، مبهورون بالخدمات الطبية في معسكر الحجر الصحي في مطروح واللي إحنا بنعمله".

وأضافت زايد خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، قائلة: "يتم التعامل مع جميع نفايات معسكر الحجر الصحي باعتبارها خطرة".

وتابعت: "منظمة الصحة العالمية سلمت مصر كواشف فيروس كورونا، مشيرة إلى إجراء أكثر من 3 آلاف و100 فحص طبي للمتواجدين في معسكر الحجر الصحي، وجميع العائدين من الصين حالتهم مستقرة، ويتم التفتيش دوريًا على الطعام والمياه المقدمة لهم، مؤكدة خلو مصر من فيروس كورونا".