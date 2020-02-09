جابر عصفور يهاجم شيخ الأزهر بهذه العبارة

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إيمان هاني

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علق الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، على الجدل الدائر بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وقال"عصفور" خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "أون إي": "إن الدكتور محمد عثمان الخشت، أستاذ فلسفة أديان، قدم مشروعًا تجديديًا أمام الأزهر، ولكن لم يوافق عليه شيخ الأزهر، وللأسف شيخ الأزهر تجاوز في الرد.

وتابع: "سألت الدكتور أحمد الطيب هل هناك سلطة دينية في الإسلام، فأجاب لا، أرى أن شيخ الأزهر أساء إلى نفسه بهذا الرد على رئيس جامعة الأزهر".

وواصل حديثه قائلاً: "لست راضيًا عن هذه الطريقة في أداء الأزهر، والمناهج الأزهرية في المعاهد والجامعات لا تصلح".

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