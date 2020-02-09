» صورة نادرة لـ عادل إمام وأحمد راتب

نشر الزعيم عادل إمام، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة قديمة له برفقة النجم الراحل أحمد راتب، نالت إعجاب المتابعين.

ظهر الزعيم عادل إمام، فى صورة قديمة جمعته بالنجم الراحل احمد راتب، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن الفنان القدير أحمد راتب رحل عن عالمنا يوم 14 ديسمبر 2016، عن عمر ناهز 67 عامًا.

من ناحية أخرى انتهى الزعيم من تصوير مسلسل فالنتينو الذي توقف قبل فترة وخرج من سباق دراما رمضان الماضي، تأليف أيمن بهجت قمر.