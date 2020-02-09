» الصين تعلن اسمًا رسميًا لـ "كورونا".. تعرف عليه

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الصين

كورونا

اسم رسمي

السطات

أعلنت السلطات الرسمية بالصين، اسمًا رسميًا للفيروس كورنا، الذي توفي على أثره المئات من المواطنين، وتسبب في حالة هلع في معظم دول العالم.

ووفقًا للجنة الصحة الحكومية الصينية، سيتم الآن تسمية هذا المرض الجديد بـNCP أو "New Coronavirus Pneumonia ".

وقالت السلطات إنه سيتم استخدام هذا الاسم في التقارير الرسمية، وفي المستقبل قد يتم تغيير اسم المرض.

وارتفعت عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وحدها إلى 37198 إصابة، في أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس في أواخر يناير المنصرم في مدينة ووهان.

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