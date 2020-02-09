خرائط إسرائيلة لضم أراضي بالضفة الغربية .. ونتنياهو: لن يستغرق طويلا

09 فبراير 2020 - 10:25 ص

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل بدأت في رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف نتنياهو في تجمع انتخابي بمستوطنة معاليه أدوميم أننا بالفعل في ذروة عملية رسم خرائط المنطقة التي ستصبح جزءا من دولة إسرائيل، بحسب خطة ترامب، منوها أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا، بحسب قوله.

وأضاف نتنياهو أن المنطقة ستشمل كل المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن، وهي منطقة أبقتها إسرائيل تحت الاحتلال العسكري منذ السيطرة عليها في حرب عام 1967.

وبحسب سكاي نيوز فإن العديد من الدول تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي التي احتلت خلال الحرب انتهاكا للقانون الدولي.

وتطرح خطة ترامب حلا يقوم على أساس وجود دولتين يقضي بأن تعيش إسرائيل ودولة فلسطينية تقام في المستقبل جنبا إلى جنب.

كما تعطي الخطة إسرائيل كثيرا مما كانت تسعى إليه منذ فترة طويلة، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات والسيادة الإسرائيلية على غور الأردن.