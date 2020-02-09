» بعد مغازلتها.. المصري نايل نصار وابنة بيل جيتس يثيران الجدل

09 فبراير 2020 - 10:12 ص

شارك المصري نايل نصار المثير للجدل متابعيه عبر حسابه على "إنستجرام"، بصورة له برفقة خطيبته جنيفر ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت.

ووجه نايل رسالة لخطيبته قال فيها: "دائمًا ما تضعي الابتسامة على وجهي".

وقد أثارت قصة المصري نايل وجينيفر كاثرين ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، خاصة المصريين الذين تساءلوا عن هوية الفارس المصري الذي خطف قلب ابنة جيتس.

وبدأت علاقة جينيفر ونايل في مطلع يناير في عام 2017.

ويتقاسم الحبيبان العديد من الهوايات، أهمها الولع بالخيول وسباقات الفروسية، كما أن كليهما تخرج في جامعة ستانفورد العريقة.

ونايل نصار شاب ينحدر من أسرة مصرية مسلمة كانت تعيش في الكويت، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقرت في مدينة شيكاغو.

وبحسب "بي بي سي" لا يعرف حجم الثروة التي يمتلكها نايل، بخلاف الجوائز المالية التي حصل عليها من خلال مسابقات الفروسية.

لكن بعض الصحف الأمريكية قدرت ثروته بنحو 75 مليون دولار، وهي نتاج شراكته في مؤسسة CWD المتخصصة في مجال الفروسية، إضافة لثروة أسرته.

في حين تشير تقارير إلى أن نصيب جينيفر كاثرين من ثروة أبيها لن تتجاوز 10 ملايين دولار، حيث في عام 2017، قرر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس التبرع بمبلغ كبير من ثروته، وابقي على جزء بسيط لأولاده .