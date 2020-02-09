تفاصيل صادمة بواقعة اعتداء طالب على دكتور جامعى

09 فبراير 2020 - 10:10 ص

روي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، واقعة اعتداء طالب على دكتور بجامعة إسكندرية، قائلاً: "واقعة شاذة وغريبة" .

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "التعليم العالي" مع الإعلامي عمرو أديب، بأن الطالب حاول إثارة الشغب خلال نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد تصدي الدكتور محمود رجب، رئيس "كنترول" الفرقة الثانية بجامعة الإسكندرية، واتخاذه للإجراءات القانونية ضد الطالب.

وتابع: "لجنة التأديب أقرت أن يحرم الطالب من الامتحانات لمدة عام وأثناء إجازة نصف العام توجه هذا الطالب لمكتب الدكتور وحاول الاعتداء عليه"، معلقًا: "حماية جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات المصرية واجب علينا".