  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:27 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
معلمة اليوجا ومدربة التغذية الاندونيسية" صوفيا باتريك"

مدربة اليوجا تمنتع عن شرب الماء لمدة سنة..ماذا حدث

الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق

جابر عصفور يهاجم شيخ الأزهر بهذه العبارة

المذيعة مروة ميمي

"تعرض لتحرش بدنى" مفاجأة مدوية في مقتل نجل مذيعة النهار

الدكتور خالد عبد الغفار

تفاصيل صادمة بواقعة اعتداء طالب على دكتور جامعى

خرائط إسرائيلة لضم أراضي بالضفة الغربية

خرائط إسرائيلة لضم أراضي بالضفة الغربية .. ونتنياهو: لن يستغرق طويلا

ديك

يشعل الجزائر.. القبض على "ديك" يزعج دبلوماسية

منفذ مجزرة تايلاند

الكشف عن السبب الحقيقي وراء مجزرة تايلاند

مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"

تصريح صادم من أول مصري مشتبه في إصابته بكورونا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مهمة من سكرتير الأمم المتحدة للرئيس عبد الفتاح السيسي

الدولار

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

يشعل الجزائر.. القبض على "ديك" يزعج دبلوماسية

الصفحة الأخيرة

ديك
ديك
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

القبض على ماجدة أخطر تاجرة مخدرات بالوراق

#

السلطات السعودية تلقي القبض على والد الطفل السوري المعنف

#

القبض على أدمن صفحة «أسرع قرض في مصر» و«قرض حسن»

#

الكويت تعتقل «إخوان» جُدد لتسليمهم لمصر

الجزائر

مواقع التواصل

روما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر واقعة طريفة بالقبض على "ديك" ومصادرته من صاحبه، لقيامه بإزعاج دبلوماسية تسكن بجواره، بالسخرية وقاموا بتدشين هاشتاج لإطلاق سراح "الديك".

وكانت دبلوماسية بسفارة "روما" قدمت شكوى للشرطة الجزائرية تتهم فيها "الديك" المملوك لجارها بإزعاجها فألقت الشرطة الجزائرية القبض على "الديك".

على الجانب الآخر ندد صاحب الديك بمصادرة الديك وطالب بإرجاعه مؤكدًا أن الدبلوماسية لم توجه إليه أي شكوى منه بل إنها قامت بإبلاغ الشرطة علي الفور، ما تسبب في القبض عليه ومصادرته من قبل الشرطة.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أم تلتقى ابنتها المتوفاة بعد 4 سنوات
» الصين تعلن اسمًا رسميًا لـ "كورونا".. تعرف عليه
» صورة نادرة لـ عادل إمام وأحمد راتب
» بعد مغازلتها.. المصري نايل نصار وابنة بيل جيتس يثيران الجدل
» مفاجأة.. انفصال شيكو وهشام ماجد
» الصحة تكشف حقيقة إصابة رجل عائد من المملكة بفيروس "كورونا"
» "لم يحضر أحد".. غياب الفنانين فى عزاء والد طارق الشيخ
» مدرب صن داونز مصدوم بسبب الأهلي: أشعر بالحزن
» حيلة ذكية من الأهلي للتخلص من صالح جمعة بعد غلق باب القيد
» حقيقة انتقال سيد عبد الحفيظ إلى الزمالك
» نجم الأهلي السابق: أنا زملكاوي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

نعم - 19 %
لا - 75 %
لا أهتم - 6 %
اجمالى المصوتين:403

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم