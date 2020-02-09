يشعل الجزائر.. القبض على "ديك" يزعج دبلوماسية

09 فبراير 2020 - 09:52 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر واقعة طريفة بالقبض على "ديك" ومصادرته من صاحبه، لقيامه بإزعاج دبلوماسية تسكن بجواره، بالسخرية وقاموا بتدشين هاشتاج لإطلاق سراح "الديك".

وكانت دبلوماسية بسفارة "روما" قدمت شكوى للشرطة الجزائرية تتهم فيها "الديك" المملوك لجارها بإزعاجها فألقت الشرطة الجزائرية القبض على "الديك".

على الجانب الآخر ندد صاحب الديك بمصادرة الديك وطالب بإرجاعه مؤكدًا أن الدبلوماسية لم توجه إليه أي شكوى منه بل إنها قامت بإبلاغ الشرطة علي الفور، ما تسبب في القبض عليه ومصادرته من قبل الشرطة.