  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:27 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
معلمة اليوجا ومدربة التغذية الاندونيسية" صوفيا باتريك"

مدربة اليوجا تمنتع عن شرب الماء لمدة سنة..ماذا حدث

الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق

جابر عصفور يهاجم شيخ الأزهر بهذه العبارة

المذيعة مروة ميمي

"تعرض لتحرش بدنى" مفاجأة مدوية في مقتل نجل مذيعة النهار

الدكتور خالد عبد الغفار

تفاصيل صادمة بواقعة اعتداء طالب على دكتور جامعى

خرائط إسرائيلة لضم أراضي بالضفة الغربية

خرائط إسرائيلة لضم أراضي بالضفة الغربية .. ونتنياهو: لن يستغرق طويلا

ديك

يشعل الجزائر.. القبض على "ديك" يزعج دبلوماسية

منفذ مجزرة تايلاند

الكشف عن السبب الحقيقي وراء مجزرة تايلاند

مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"

تصريح صادم من أول مصري مشتبه في إصابته بكورونا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مهمة من سكرتير الأمم المتحدة للرئيس عبد الفتاح السيسي

الدولار

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

ويتصدر تريند "جوجل"..

"لم يحضر أحد".. غياب الفنانين فى عزاء والد طارق الشيخ

الصفحة الأخيرة

طارق الشيخ
طارق الشيخ
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

الموت يفجع المطرب الشعبي طارق الشيخ

#

برشلونة يعمل بنصيحة «آل الشيخ» فى هذا الأمر

#

الخطيب يحضر حفل زفاف أحمد الشيخ ويشعل الأجواء

#

بالصور.. كبار الشخصيات فى عزاء شقيقة مرتضى منصور

تصدر المطرب الشعبي، طارق الشيخ، مؤشرات البحث على جوجل، عقب وفاة والده، لاسيما مع غياب معظم الفنانين عن واجب العزاء، الذي أقيم في حي الشرابية.

وأقيم أمس السبت عزاء والد المطرب الشعبي طارق الشيخ في شارع الشركات بميدان أبو العزم فى حي الشرابية بمحافظة القاهرة.

وغاب نجوم الفن عن العزاء ولم يشارك في العزاء أي من الفنانين بما في ذلك المطربين الشعبيين.

يذكر أن الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي طارق الشيخ، أعلنت صباح أمس، عن وفاة والده، قائلة: "لا حول الله ولا قوة إلا بالله، توفى الآن والد الفنان طارق الشيخ، نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أم تلتقى ابنتها المتوفاة بعد 4 سنوات
» الصين تعلن اسمًا رسميًا لـ "كورونا".. تعرف عليه
» صورة نادرة لـ عادل إمام وأحمد راتب
» بعد مغازلتها.. المصري نايل نصار وابنة بيل جيتس يثيران الجدل
» مفاجأة.. انفصال شيكو وهشام ماجد
» الصحة تكشف حقيقة إصابة رجل عائد من المملكة بفيروس "كورونا"
» "لم يحضر أحد".. غياب الفنانين فى عزاء والد طارق الشيخ
» مدرب صن داونز مصدوم بسبب الأهلي: أشعر بالحزن
» حيلة ذكية من الأهلي للتخلص من صالح جمعة بعد غلق باب القيد
» حقيقة انتقال سيد عبد الحفيظ إلى الزمالك
» نجم الأهلي السابق: أنا زملكاوي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم