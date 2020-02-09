الكشف عن السبب الحقيقي وراء مجزرة تايلاند

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن رئيس الوزراء التايلندي، برايوت تشان أوتشا، عن السبب الحقيقي الذي دفع جندي بالجيش لارتكاب المجزرة التي أودت بحياة 27 شخصًا بينهم القاتل إلى جانب إصابة 57 آخرين، أمس السبت، حيث قال إن الجندي كان يعاني من مشكلات شخصية حيث شعر بالضغينة من بيع أرض خاصة بها لأنه تعرض للخديعة فيها.

وقالت وزارة الدفاع التايلاندية إن العسكري كان محترفًا ومدرب على الرماية في وحدته العسكرية وقناص شارك في برامج تدريب خاصة، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

جدير بالذكر أن جنديًا من تايلندي أثار الذعر أمس بعد أن أطلق النار بصورة عشوائية علي عسكريين ومدنيين فقتل 26 شخصًا في مركز تجاري محلي في مدينة كورات شمال شرق تايلاند.

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