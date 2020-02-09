رسالة هامة من سكرتير الأمم المتحدة للرئيس عبد الفتاح السيسي

09 فبراير 2020 - 09:13 ص

وجه سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جونيريش، رسالة تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده و النشاط المكثف الذي بذله أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مضيفا أنها نقلة نوعية هامة في اتجاه التعزيز وتعميق الشراكة بين الاتحاد والأمم المتحدة.

و أشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلي أن الرئيس أثناء لقائه بسكرتير عام الأمم المتحدة في مقر إقامته في أديس أبابا أعرب عن ترحيبه بلقاء السكرتير مؤكدا حرص مصر علي مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في نختلف المجالات لدعم السلام و الأمن الدوليين.

وأضاف البيان الذي نشرته "صدي البلد" أن الرئيس أستعرض الأوليات الموضوعية التي دفعت بها مصر خلال رئاستها للإتحاد الأفريقي، والتي استهدفت بالأساس مواصلة التقدم في تنفيذ أجندتي التنمية القارية والأممية في أفريقيا، وتعزيز مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي ، والعمل علي تحقيق خطوات ملموسة علي مسار تسوية النزاعات والوقاية منها في مختلف ربوع القارة.