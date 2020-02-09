» فنان شهير يعلن اعتناقه الإسلام ويغير اسمه إلى "داوود"

أحمد عادل شعبان
أظهر مقطع فيديو متداول إعلان المطرب الكوري (جاي كيم) اعتناق الإسلام بعد فترة من التفكير وصلت إلى سنة كاملة .
وغضبت والدة المطرب الشهير وظلت تهتف "أنت مجنون .. أنت مجنون" لكنها هدأت بعد ذلك وسألته ما إذا كان قراره عن قناعة .
وقال (كيم) إنه ولد باسم مسيحي وهو "ديفيد" مؤكدًا أنه قرر تغيير اسمه إلى "داوود".
وتابع: كانت نظرتي جيدة للإسلام وسألت نفسي ما إذا كان بإمكاني العيش كمسلم أم لا؟ .. ولما وصلت لإجابة قررت اعتناق الإسلام.
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