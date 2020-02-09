» فنان شهير يعلن اعتناقه الإسلام ويغير اسمه إلى "داوود"

09 فبراير 2020 - 07:24 ص

أظهر مقطع فيديو متداول إعلان المطرب الكوري (جاي كيم) اعتناق الإسلام بعد فترة من التفكير وصلت إلى سنة كاملة .



وغضبت والدة المطرب الشهير وظلت تهتف "أنت مجنون .. أنت مجنون" لكنها هدأت بعد ذلك وسألته ما إذا كان قراره عن قناعة .



وقال (كيم) إنه ولد باسم مسيحي وهو "ديفيد" مؤكدًا أنه قرر تغيير اسمه إلى "داوود".



وتابع: كانت نظرتي جيدة للإسلام وسألت نفسي ما إذا كان بإمكاني العيش كمسلم أم لا؟ .. ولما وصلت لإجابة قررت اعتناق الإسلام.



