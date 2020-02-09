رعب بين لاعبي الزمالك بسبب أبو تريكة

09 فبراير 2020 - 05:59 ص

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن تحذير تلقاه الجميع من مرتضى منصور - رئيس النادي - بعدم التقاط صور مع محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق أثناء تواجدهم لقطر للعب السوبر الأفريقي .



وأكدت المصادر أن تحذير مرتضى جاء بخاصة أن أبو تريكة يقيم بقطر وأنه يعمل في قنوات بي إن سبورت التي تملك حقوق المباراة .



وأشارت المصادر أن أبو تريكة ينوي زيارة بعثة الزمالك من أجل مؤازرتها وبخاصة أنه يحظى بصداقة خاصة ببعض اللاعبين مثل شيكابالا.



