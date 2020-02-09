» تعليق ناري من "الصحة" على شائعات ظهور "كورونا"

09 فبراير 2020 - 12:00 ص

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن حقيقة وجود حالات مصابة بفيروس كورونا، قائلاً: "معندناش رفاهية إننا نخبي وجود حالات مصابة".



وتابع "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بى سى مصر": "نرسل يوميًا تقريرًا لمنظمة الصحة العالمية ولا يوجد داخل مصر أي حالات مصابة، موضحًا: "عندنا تحليل pcr لكشف وجود فيروس كورونا".



وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة: "اشتبهنا مؤخرًا في حالات ولكن مع التحليل تبين عدم وجود أي إصابات".

