» شاهد.. كيف يعيش العائدون من الصين في الحجر الصحي

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أكد الدكتور محمد بلال، أحد المصريين العائدين من الصين، أن جميع المواطنين المتواجدين في الحجر الصحي بمطروح في حالة جيدة.
وتابع بلال  خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «جميع المتواجدين في الحجر معزولين في غرف منفصلة، ونخضع لكشف طبي مرتين يوميا»، مردفا «الإقامة في معسكر الحجر الصحي أشبه بالإجراءات الفندقية».
وأكد أن الإجراءات الطبية في مصر مماثلة لا تختلف عما يحدث في الصين، لافتا إلى أن الفريق الطبي سمح لهم بالتعرض للشمس  في محيط الفندق بشكل منفصل.
وأكمل «حينما وصلنا إلى الحجر الصحي وجدنا هاتف محمول موفر لكل شخص، فضلا عن كافة الأدوات الشخصية».

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