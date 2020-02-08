فيروس كورونا لن يدخل مصر لهذا السبب الهام

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قال مارك فان رئيس قسم البحوث عن الفيروسات في معامل جامعة لوفان البلجيكية، إن فيروس كورونا غير معروف لنا كباحثين ولكنه ليس أخطر من فيروسات الأنفلونزا.
وأضاف مارك فان - في تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد" - أن الغالبية العظمى من حاملي الفيروس يتخلصون منه دون الحاجة لعلاج.
وتابع مارك فان: "مع التطور الهائل في التكنولوجيا سنجد مصل للفيروس خلال أشهر، والغالبية العظمى من الحالات المصابة بكورونا سوف تتعافى من الفيروس".
وقال: "لم يتم تسجيل أي حالة مصابة في مصر، والتجارب العالمية أكدت أن فيروس كورونا ضعيف لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة وعند وصولها إلى 20 درجة مئوية وبالتالي من الصعب دخوله مصر".

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