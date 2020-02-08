الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للعائدين بالصين

08 فبراير 2020 - 10:50 م

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تطورات الحالة الصحية للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية والمودعين في الحجر الصحي بمحافظة مطروح.



وأضافت هالة زايد - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"- أن المصريين العائدين من ووهان الصينية في الحجر الصحي منبهرون بالخدمات الطبية المقدمة إليهم.

وتابعت: "مستشفى الحجر الصحي مجهز على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية للمصريين العائدين من ووهان، و100% من النفايات التي تخرج من المصريين العائدين من ووهان الصينية تعتبر نفايات خطرة ويتم التخلص منها بطريقة آمنة جدا".



وأضافت: "هناك عيادات لكل التخصصات في مستشفى الحجر الصحي لإجراء الفحوصات الطبية على المصريين العائدين من ووهان، وهناك مواطن مصاب بفيروس سي بين المصريين العائدين من ووهان الصينية".

