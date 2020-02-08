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التعليم العالي: انتظام الدراسة بالجامعات.. ولا خوف من "كورونا"

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور علي عبد العفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أن الدراسة انتظمت يوم السبت في أكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وكان اليوم الأول للدراسة هادئ تمامًا في كافة الجامعات.
وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "معنا أحلى"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن كافة الجامعات المصرية أخذت موضوع التوعية بخطورة فيروس كورونا على أكمل وجه، ووحدات الترصد الوبائي في المستشفيات الجامعية على أهبة الاستعداد سواء من ناحية الأمصال أو الأطقم الطبية، ولا يوجد ما يدعو للقلق بين الطلاب.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على بدأ الدراسة وفق الخريطة الزمنية المعلنة منذ بداية العام الدراسية، وكافة مواعيد الامتحانات قائمة كما حددها المجلس الأعلى للجامعات من قبل، مطالبًا الطلاب بالالتزام بالحضور منذ اليوم الأول للدراسة، وعدم الاستماع للشائعات، والرجوع إلى الأساتذة باعتبارهم المصدر الرسمي للمعلومة.

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