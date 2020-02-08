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وزيرة الصحة: حملات لتوعية الطلاب من انتشار العدوى

الحياة السياسية

هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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المصريون ـ متابعات

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن حملة الأنيميا والتقزم تبدأ الأسبوع المقبل  في المدارس، وستكون هناك حملات توعية داخل المدارس  للوقاية من انتشار العدوى.
وأضافت هالة زايد - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"- أن منظمة الصحة العالمية طبعت منشورات للتوعية والوقاية من انتشار العدوى وبرامج توعية للطلاب وتقديم التوعية المدرسين والطلاب لتجنب انتقال العدوى وكيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأكملت هالة زايد: "هناك حملات توعية للطلاب والمدرسين داخل المدارس، ولا يوجد أي إصابة داخل مصر بفيروس كورونا ومصر خالية منه".
 ولفتت هالة زايد إلى أن المصريين العائدين من ووهان الصينية في الحجر الصحي مبهورين بالخدمات الطبية المقدمة إليهم، ومستشفى الحجر الصحي مجهزة على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية للمصريين العائدين من ووهان".
    

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