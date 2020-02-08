فرنسا.. اعتقال 32 من "السترات الصفراء" في باريس

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للعائدين بالصين
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أسباب تعطل مشروع «الأحوال الشخصية للأقباط» في محطة الحكومة
ارتفاع كبير.. ننشر أسعار الدولار والذهب اليوم السبت
نص رسالة التهديد للطبيب مكتشف «كورونا» قبل وفاته
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