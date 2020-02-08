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جيش الاحتلال يقصف موقعين لـ"حماس" شمالي غزة

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قصف غزة
قصف غزة
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المصريون ووكالات

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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال فى غزة

قصفت مدفعية إسرائيلية، السبت، موقعي رصد يتبعان لحركة "حماس"، في قطاع غزة.
وأفاد مراسل الأناضول، أن "المدفعية الإسرائيلية قصفت موقعين مراقبة يتبعان لكتائب القسام، الجناح المسلح لحماس في بلدة بيت حانون شمالي القطاع.
ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات .
وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصده إطلاق صاروخ من غزة.
وقال الجيش، في بيان نقلته قناة "كان" الرسمية، "بعد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة النقب، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة إلى إسرائيل".
وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من قطاع غزة، غالبًا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية.
ويرد الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع في غزة، يقول إنها تابعة لفصائل فلسطينية . -

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