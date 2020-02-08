بسبب كورونا.. إخضاع 161 شخصا للحجر الصحي في هونغ كونغ

08 فبراير 2020 - 10:00 م

أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين، كاري لام، أن 161 شخصا بدأ إخضاعهم للحجر الصحي، السبت.



وقالت لام، في بيان، إن إخضاع هؤلاء الأشخاص للحجر الصحي، جاء بعد إجلائهم من الصين في وقت سابق، و90 بالمئة منهم، من هونغ كونغ.

وأضافت أن فترة الحجر الصحي، ستمتد طوال 14 يوما، وتأتي في إطار التدابير الهادفة لمنع انتشار فيروس "كورونا الجديد".

وأوضحت أن 148 شخصا سيخضعون للحجر الصحي في منازلهم، و11 في الفنادق، و2 في المخيمات المخصصة لذلك.

وذكرت أن المخالفين لفترة الحجر الصحي، سيتعرضون لعقوبة سجن قد تصل إلى 6 أشهر، وغرامات مالية.

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.