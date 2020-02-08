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شاهد.. قائد طائرة محمد رمضان الموقوف يفجر مفاجأة

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الطيب حسين

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عقوبة غليظة لطيار فيديو محمد رمضان ومساعده

كشف الطيار أشرف أبو اليسر، قائد الطائرة الموقوف بسبب التقاط الفنان محمد رمضان صورة بقمرة قيادتها في شهر سبتمبر الماضي، تفاصيل الواقعة.

وأوضح "أبو اليسر" عبر مقطع فيديو على "فيس بوك" ماجرى، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي نُشر تم فبركته.

وقال إن الطائرة التي كان يستقلها حينها طائرة خاصة، موضحًا أن "رمضان" طلب منه التقاط صورة بهدف إطلاع ابنه عليها وليس من أجل النشر.

وذكر أنه عاتب "رمضان" في رحلة العودة بسبب نشر الصورة دون إذنه، كما تحدث معه أن هذا سيتسبب في إيذاء أشخاص كثيرين.

ولفت إلى أن "رمضان" وعده بعدم تطور الواقعة وهو ما حدث عكسه وأصبحت قضية رأي عام ترتب عليها إيقافه نهائيًا عن العمل وإيقاف الطيار المساعد عامًا كاملًا.

وطالب الجمهور بالحكم في هذه الواقعة التي تسببت في منعه من الطيران مدى الحياة.

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