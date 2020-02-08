عائلته تعترض.. أزمة بسبب صراع «إسماعيل ياسين» و«الإخوان»

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إسماعيل ياسين يتحدى الإخوان المسلمين
إسماعيل ياسين يتحدى الإخوان المسلمين
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فتحي مجدي

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رفضت أسرة الفنان الراحل، إسماعيل ياسين، نشر صورته على غلاف كتاب للكتاب الساخر، أشرف السويسي، بعنوان: "إسماعيل ياسين يتحدى الإخوان المسلمين"، والذي يتناول صراعه مع الجماعة بعد صدامها الشهير مع الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر.

وقال السويسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يجري مفاوضات منذ شهر تقريبًا مع أسرة الفنان الراحل، لاستخدام اسم وصورة إسماعيل ياسين على غلاف الكتاب.

وأشار إلى أن وحتى تأخذ المفاوضات مجراها، فإنه سيستخدم غلافًا جديدًا يحمل جزءًا من الصورة والاسم "للهروب من حالة فشل المفاوضات لا قدر الله".

وذكر السويسي أن دعاية الكتاب توقفت لحين انتهاء المفاوضات، لافتًا إلى أنه "كان مقدرًا للكتاب المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 الأخير إلا أن "التعنت" منعه من المشاركة به.

وقال إنه "وحفاظًا على حق الورثة الأدبي والمادي لن نستخدم مال يس لنا إلا بحقه وبعد استيفاء الحق القانوني والإنساني الراسخ للطرف الآخر".

ووفق "السويسي"، فإن "الكتاب يتناول جانبًا من صراع إسماعيل ياسين مع الإخوان وتصديه لهم وتحديه لجبروتهم حتى في عنفوان تملكهم وقوتهم، وكيف انتقدهم بأسلوبه اللاذع الساخر، وكيف عبر عما يريده الناس ووقف بوعي ومهارة راصدًا لمختلف الأحداث".

وكان الفنان أشرف عبدالباقي قد كتب مقدمة للكتاب بعنوان "أبوضحكة جنان"، وهو نفس اسم المسلسل الذي لعب بطولته وعرض قبل سنوات.

وأشار السويسي إلى أنه في حال نجحت المفاوضات مع أسرة الفنان فستكتب حفيدته مقدمة: "بعنوان جدي كما عرفته من أبي".

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