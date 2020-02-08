مفاجأة.. شركة بمصر شيدت مسشتفى "ووهان" الصينية

تمكنت السلطات الصينية، من إنشاء مستشفى في مدينة ووهان، بسعة 1000 سرير، لعزل مصابي فيروس وعلاجهم، بعد تفشي المرض بصورة كبيرة.

وجاء بناء المستشفى بشكل كامل في غضون 10 أيام فقط، الأمر الذي أدهش الكثيرين، من ناحية إتمام المستشفى في وقت قياسي جدًا.

وكانت المفاجأة في الشركة التي نفذت المستشفى، حيث تبين أنها الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC ، وهي نفس الشركة العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة.

اتضح ذلك بعدما أعلنت هذه الشركة في بيان لها، أنها صاحبة إنجاز بناء مستشفى مدينة ووهان التي تقرر إنشائها لعزل مصابي فيروس كورونا بالصين في مدة زمنية قياسية.

ونشرت الصفحة الرسمية التابعة للشركة في مصر، منشور قالت فيه: «أنهم تمكنوا - خلال الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير- من إتمام بناء مستشفى ليشينشان المؤقت لاستقبال المصابين بفيروس كورونا الجديد وتم تسليمه بالفعل للجهات المختصة وفتح أبوابه أمام المرضى بدءا من أول أمس».

وأضافت الشركة: «لم يدخر بناؤو الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC أي جهد لإتمام عملية البناء في الوقت المحدد بفضل عملهم المتواصل ليلا ونهارا وتصل المساحة الإجمالية للمستشفى إلى حوالي 79،900 متر مربع وتشتمل على منطقة سكنية للأطباء».

وتابعت في بيانها: «بالإضافة إلى مناطق مخصصة للمجالات التالية: الرعاية الطبية الآمنة- الرعاية الصحية - منطقة طبية ثانوية – وأخرى للمساعدة.. في الوقت نفسه يحتوي المستشفى على قرابة 1600 سرير لعلاج المرضى».