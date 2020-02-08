تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

08 فبراير 2020 - 08:24 م

أعلن الجهاز لفريق الإسماعيلي بقيادة ديديه جوميز، قائمة لاعبيه لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها السابعة والنصف مساء غد الأحد على ملعب الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ17 بالدوري العام.

وجاءت قائمة الاسماعيلي كالتالي:



حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع ..باهر المحمدى ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد مجدى الجمل ، أسامة إبراهيم ، محمود البدرى ، كماتشو.

خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، أحمد مدبولى ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى سيلفا ، همام طارق، محمد صادق، عماد حمدي.

خط الهجوم .. شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف ، محمد الشامى، باتريك كادو.