أقل من 5 درجات.. طقس بارد يضرب القاهرة

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الطيب حسين

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درجات الحرارة

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طقس بارد

طقس قارس

تشهد منطقة الشرق الأوسط حتى الأربعاء المقبل موجة برد قطبية قارسة، حيث تسجل عدة دول درجات حرارة تحت الصفر.

كما ستتأثر القاهرة بشكل غير مباشر بهذه الكتلة، ويتمثل ذلك بتدني درجات الحرارة بشكل لافت في ساعات الليل ليسود طقس قارس البرودة دون 5 درجات مئوية فقط.

ومن المتوقع أن تبدأ الكتلة القطبية بالرحيل عن منطقة الشرق الأوسط اعتبارا من الأربعاء.

وتغطي هذه الكتلة كلا من تركيا، والعراق، وسوريا، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والكويت، وشمال ووسط المملكة العربية السعودية، وغربي الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية والوسطى من منطقة الخليج.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة خلال اليومين المقبلين، فقد تصل إلى 10 درجات تحت الصفر، وبشكل يهدد حياة الناس إذا لم يتعاملوا بجدية مع هذه الحالة.

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في العاصمة الأردنية عمان، إلى 5 درجات دون الصفر، في حين يتوقع أن تكسر العاصمة السورية دمشق بعض الأرقام القياسية المسجلة سابقا، والأمر ذاته في العاصمة العراقية بغداد.

كما ستسجل العاصمة السعودية الرياض درجات حرارة دون الصفر المئوي يومي الثلاثاء والأربعاء في ساعات الليل.

ويشهد العراق تساقطا تاريخيا للثلوج في حالة شديدة الندرة، لم تحدث منذ بداية القرن العشرين، حيث يتوقع أن تسقط الثلوج على العاصمة العراقية بغداد، إلا أن عموم غرب وشمال غرب العراق سيشهد تساقطا كثيفا للثلوج.

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