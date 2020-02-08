وزير التعليم العالي يزور المدرس المتعدى عليه بالإسكندرية

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء السبت، بزيارة محمود رجب، المدرس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، في مقر عمله بالجامعة، بعد تعرضه لاعتداء من أحد طلاب الكلية، على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام، إثر تورطه في واقعة غش.

واطمأن الوزير على صحة عضو هيئة التدريس، وقدم له الشكر والتقدير على القيام بعمله بكل تفان وإخلاص، مؤكدًا دعم جموع أعضاء هيئة التدريس وكل منتسبي المجتمع الأكاديمى له.

واستمع الوزير من عضو هيئة التدريس إلى ملابسات الحادث بالكامل، وكيفية اعتداء الطالب عليه، وأكد الوزير متابعته شخصيا لمسار تحقيقات النيابة العامة، حتى الاطمئنان الكامل لاتخاذ العدالة مجراها.

وأكد تطبيق كافة الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التي تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأي جامعة أو معهد آخر.

ووجه الوزير إدارة جامعة الإسكندرية بتحقيق شامل مع شركة الأمن المسئولة لمعرفة ملابسات مرور الطالب من بوابة الجامعة بالسلاح.

وشدد على أن هذا التصرف الشاذ لأحد الطلاب لا يعكس مطلقا الأخلاق الجامعية الطيبة التي يتمتع بها ثلاثة ملايين طالب بالجامعات والمعاهد المصرية.

وأوضح أن منظومة التعليم العالي في مصر بخير، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي حريصون على تطبيق القانون والأعراف والتقاليد الجامعية، بما يحافظ على سمعة الجامعات المصرية.



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