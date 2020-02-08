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لفك النحس.. لاعب الأهلي يذبح عجلًا قبل مواجهة الطلائع

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الشحات
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المصريون

الاهلى

حسين الشحات

الشحات

حرص حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على ذبح عجلاً من أجل فك حالة النحس التى تلازمه فى الفترة الأخيرة وغيابه عن التهديف.

وكان أخر هدف سجله «الشحات» مع المارد الأحمر أمام المقاولون العرب فى الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

ويأمل حسين الشحات فى العودة سريعًا لتألقه ومستواه المعهود مع الأهلي، الأمر الذى دفعه لذبح عجلاً "لوجه الله" فى الوقت الذى يبذل قصارى جده خلال التدريبات والعمل على استعادة بريقه من جديد.

شارك حسين الشحات، فى جزء من مران الفريق الجماعى الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، ثم استكمل مرانه بأداء جلسة فى الجيم، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز جميع اللاعبين، من خلال وضع برنامج للتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب ضغط المباريات، إلى جانب تنفيذ بعض اللاعبين لتدريبات استشفائية.

وبدأ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر دراسة فريق طلائع الجيش بالفيديو، استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الاثنين فى الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز، وحصل الجهاز الفنى على عدة تسجيلات لمواجهات طلائع الجيش الأخيرة أمام أندية إف سى مصر والاتحاد والإسماعيلى وحرس الحدود والمقاصة ووادى دجلة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس قبل مواجهة الاثنين المقبل، ويدخل الأهلى معسكراً مغلقا غدا؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.

من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق على أهمية مباراة الطلائع، وأضاف عبد الحفيظ: «نحترم ونقدر فريق الطلائع الذى يمتلك جهازا فنيا مميزا، ولاعبين على مستوى عال، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

وأوضح أن الأهلى يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفنى فى الوقت الحالى يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأى أمور أخرى، وقال عبد الحفيظ إن استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية خاصة، وأنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التى من شأنها أن تضع الفريق فى مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات.


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