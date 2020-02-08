الزمالك للاعبيه: ممنوع الاقتراب والتصوير مع «أبوتريكة»

08 فبراير 2020 - 07:24 م

حذر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، من التقاط الصور مع محمد أبوتريكة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على هامش تواجد بعثة الفريق الأبيض في قطر في الأيام المقبلة.

وأعطى مسئولو الزمالك تعليمات مشددة لجميع اللاعبين بعدم التصوير مع محمد أبوتريكة، نجم الأهلي السابق، خلال تواجدهم بقطر استعدادًا للسوبر، لا سيما وأنه دائمًا ما تتم مهاجمته بسبب ميوله السياسية وتواجده بقطر.

وينوي أبوتريكة زيارة بعثة الزمالك خلال تواجدهم في قطر لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي بالسوبر الإفريقي إذ تجمعه صداقات ببعض لاعبي الزمالك.

ويلاقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي الرياضي التونسي يوم 14 من الشهر الجاري، ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي.



