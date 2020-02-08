طقس قطبي قارس يضرب الشرق الأوسط

08 فبراير 2020 - 07:15 م

تضرب موجة برد قطبية قارسة عددًا من دول الشرق الأوسط، حيث تسجل انخفاضًا قياسيًا في درجات الحرارة.

وأورد موقع "طقس العرب" أن الكتلة القطبية تؤثر على عموم مناطق بلاد الشام والعراق وصولا إلى الجزيرة العربية والخليج.

وذكر الموقع أنها تشمل أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع، حيث تغطي هذه الكتلة كلا من تركيا، والعراق، وسوريا، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والكويت، وشمال ووسط المملكة العربية السعودية، وغربي الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية والوسطى من منطقة الخليج.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة خلال اليومين المقبلين، فقد تصل إلى 10 درجات تحت الصفر، وبشكل يهدد حياة الناس إذا لم يتعاملوا بجدية مع هذه الحالة.

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في العاصمة الأردنية عمان، إلى 5 درجات دون الصفر، في حين يتوقع أن تكسر العاصمة السورية دمشق بعض الأرقام القياسية المسجلة سابقا، والأمر ذاته في العاصمة العراقية بغداد.

كما ستسجل العاصمة السعودية الرياض درجات حرارة دون الصفر المئوي يومي الثلاثاء والأربعاء في ساعات الليل.

ويشهد العراق تساقطا تاريخيا للثلوج في حالة شديدة الندرة، لم تحدث منذ بداية القرن العشرين، حيث يتوقع أن تسقط الثلوج على العاصمة العراقية بغداد، إلا أن عموم غرب وشمال غرب العراق سيشهد تساقطا كثيفا للثلوج.

كما ستتأثر القاهرة بشكل غير مباشر بهذه الكتلة، ويتمثل ذلك بتدني درجات الحرارة بشكل لافت في ساعات الليل ليسود طقس قارس البرودة دون 5 درجات مئوية فقط.

ومن المتوقع أن تبدأ الكتلة القطبية بالرحيل عن منطقة الشرق الأوسط اعتبارا من الأربعاء.