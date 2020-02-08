«زيدان» يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة أوساسونا

08 فبراير 2020 - 06:21 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان، قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة جاريث بيل، فيما غاب إيدين هازارد، رودريجو جوس، إبراهيم دياز، ناتشو، بقرار فني.

القائمة أيضا شهدت غياب ماركو أسينسيو، ماريانو دياز، خاميس رودريجيز، بسبب الإصابة.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، في المقابل يحتل أوساسونا المركز 12، برصيد 28 نقطة.

وجاءت القائمة على النحو التالي: