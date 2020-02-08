» «كهربا» يوجه رسالة لهولاء: «احنا في السوق بنجيب برقوق»

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المصريون

الاهلى

كهربا

نشر محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادى الاهلى والمنتخب الوطني، صورة له عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق «كهربا» عبر حسابه الرسمي، قائلا "سلامآ علي من ظنوا فينا السوء واحنا في السوق بنجيب برقوق".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

بعشقك مع انك زملكاوى - نى نى - منور ياحوده

و حرص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، على إحياء الذكرى الخامسة لوفاة 20 مشجعا من جماهير القلعة البيضاء، في أحداث الدفاع الجوي.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله العشرين.. ذهبوا إلى جنة الخالدين".

وأضاف كهربا: "لن ننساكم سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم".


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