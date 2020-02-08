» مسلمو الأيجور: "كورونا" عقاب من الله للصينين بسبب ما فعلوه بنا

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كورونا

فيروس كورونا

مسلمو الإيغور

تعيش الصين وشعبها منذ بداية العام الجري، من ظروف قاسية تمر بها، بعد انتشار فيروس كورونا بنوعه الجديد، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين وصل عددهم الـ723 شخصًا رحلوا، بحسب آخر الإحصائيات.

الأمر لم ينتهي إلى هذا الحد، بل أثر أيضًا على حياتهم الطبيعية، واقتصاد دولتهم الذي كان في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

فنجد أن هناك دولًا أجلت رعايها وأخرى علقت رحلاتها، مما كبد الدولة خسائر فادحة، فضلًا عن تكاليف علاج المصابين بالفيروس.

انتشار «كورونا» في مقاطعة ووهان الصينية، جاء بعد فترة قصيرة من العدوان الصيني الذي مارسته السلطات على مسلمي الإيغور، ما عرضهم لانتقاد واسع على مستوى العالم.

وفي السياق، ذاته وثق أحد مسلمي الإيغور، مقطع فيديو وهو يتحدث عما أصاب الصين بعدما فعلوا الكثير فيهم.

وقال الشخص الذي لم يذكر اسمه، إن السلطات الصينية عندما اعتقلت العشرات من مسلمي الإيغور، كان الشعب الصيني يصفق للحكومة على أفعالهم، والآن أصبحت عشر مدن في ولاية هوبي، أشبه بالمعتقلات العسكرية من انتشار الفيروس.

وأضاف في الفيديو الذي انتشر على موقع «تويتر»، أن الإيغور كانوا ممنوعين من السفر الحر داخل المدن، والآن أصبح الصينيون مجبرون على الفحص والتفتيش قبل السفر من وإلى أي مكان.

وتابع، أن الشعب الصيني كان يسُب مسلمي الإيغور ويصفهم بالجبناء لأنهم يرتدون الأقنعة، والآن أصبح الصينيون جميعًا يرتدون الأقنعة، لافتًا إلى أن بعضهم لا يجدها أصلًا.

وعن منع السلطات الصين المسلمين في الإيغور من الاحتفال بمناسباتهم، قال صاحب الفيديو، إن الصينيون الآن أصبحوا يحتفلون بأعيادهم وأفراحهم عبر مواقع التواصل، خوفًا من الإصابة بعدوى الكورونا.

وأردف، أن الحكومة الصينية أجبرت «الإيغور» على أكل لحم الخنزير، وبعد انتشار الفيروس أصبح لحم الخنزير غالي الثمن لدي الصين ولا يستطيع الجميع شراءه.

واختتم حديثه مستدلًا بقوله تعالى: «وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ? إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (47)».

شاهد الفيديو..

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