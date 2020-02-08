مصرع فنان شهير صدمته سيارة أثناء عبور الطريق

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الطيب حسين

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عبور الطريق

مصرع فنان

لقي الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير أورسون بين، مصرعه في حادث سير.

وتوفي "بين" بعد أن صدمته سيارة بمدينة فينيس، في لوس أنجلوس، عن عمر يناهز 91 عاما، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقالت إن "أورسون بين" صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، ثم جاءت أخرى وصدمته بعد الأولى وقد فارق الحياة.

وذكر الموقع أن كلتا السيارتين بقيتا في مكان الحادث، وما زالت التحقيقات جارية، لكن إلى الآن لم يتم توضيح طبيعة التهم التي سيتم توجيهها لقائدي السيارتين.


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