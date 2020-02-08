» مفاجآة مدوية بشأن انتقال سيد عبد الحفيظ للزمالك

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المصريون

الزمالك

الاهلى

هانى زادة

قال المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى الحالى، وافق على الانضمام للقلعة البيضاء عندما كان لاعبا فى صفوف الفريق الأحمر.

وفجر هاني زادة مفاجأة قوية بقوله أنه تفاوض مرتين مع سيد عبد الحفيظ نجم الأهلى فى ذاك الوقت للانضمام للزمالك ووافق فى المرتين على ارتداء الفانلة البيضاء حيث جرت المفاوضات الأولى فى أحد الفنادق القريبة من نادي الزمالك والثانية فى منزل المندوه الحسينى أمين صندوق الزمالك فى ذاك الوقت.

وشدد هانى زادة على أن المفاوضات لم يكتب لها النجاح بسبب معاناة سيد عبدالحفيظ من إصابة مزمنة فى الركبة أدت إلى اعتزاله اللعب بعد ذلك.

وقال عضو مجلس الزمالك أنه تفاوض مع حسام حسن وإبراهيم حسن على اللعب للزمالك وحدث ذلك بالفعل، مشيرًا إلى أن الإحتراف فتح الباب أمام الجميع الانتقال من ناد إلى ناد منافس.


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