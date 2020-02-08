مواطن يستوقف كامل الوزير والأخير: هاعينك رئيس

استوقف عامل بورش محطة سكك حديد المنيا، ويدعى محمد سيد، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال جولة لمحطة سكك حديد المنيا.

وقال العامل للوزير: «عندي اقتراح يا معالي الوزير يكسبك مليارات الجنيهات»، ليرد «الوزير» قائلًا: «قول وإن كانت جاد سأصدر قرارا بتعيينك رئيس هيئة السكك الحديدية».

واستطرد العامل بعد رفضه الحديث أمام العامة وإلحاح وزير النقل قائلًا: «إعادة تدوير الخردة يا معالي الوزير»، فرد «الوزير»: «شغلي الشاغل منذ توليت الوزارة، فملف الخردة يعد من أهم الملفات التي تنال اهتمامي منذ أن توليت حقيبة الوزارة، لكن تحتاج إلى إجراءات وجاري دراسة الملف».

وفي سياق آخر، أبدى وزير النقل استيائه عقب مشاهدته تلفيات بالرصيف رقم 1 بجوار سلم الصعود والهبوط، مطالبا بسرعة الترميم والإصلاح، وإحالة المخالفين للتحقيق.

بينما واصل وزير النقل جولاته التفقدية لمحوري ديروط بأسيوط، وسمالوط بالمنيا، لمتابعة معدلات التنفيذ ضمن عدد من محاور النيل في صعيد مصر.