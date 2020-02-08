وزارة المالية تعلن اقتراض 42 مليار جنيه من البنوك

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محمد فضل- متابعات

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وزير المالية

البنوك

اقتراض

أفاد تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن الوزارة اتفقت مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة الإقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومي من سندات وأذون الخزانة.

ذكر التقرير إن البنك المركزي المصري من المقرر أن يقوم بعمل 3 عطاءات لبيع سندات وأذون الخزانة من آجال " 182،91،266،364" يوما و سندات 5 و 10 سنوات  خلال أيام الأحد و الخميس والإثنين من الأسبوع الجاري.

وأوضح التقرير إنه من المستهدف بيع أجال خزانة من أذون " 91، 182، 266،364" يوما بقيمة 35 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس المقبلين، منها أجلي 91 و 266 يوما بـ14,5 مليار جنيه اعتبارا من غدا و كذلك أجلي 182 و 364 يوما بـ20.5 مليار جنيه

وتبيع وزارة المالية من خلال البنك المركزي سندات خزانة لاستحقاقي 5 و10سنوات بـ7 مليارات جنيه خلال الإثنين المقبل.


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