» مانشستر يستبعد مهاجمه من رحلة إسبانيا بسبب «كورونا»

08 فبراير 2020 - 04:49 م

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد بقيادة جونار سولشار غياب لاعبهم الجديد أوديون إيجالو، الذي انضم معارا حتى نهاية الموسم قادما من شنغهاي شينهوا الصيني، عن المعسكر التدريبي لفريقه الجديد في إسبانيا.



جاء استبعاد «إيجالو» خوفا من إمكانية عدم تمكنه من دخول الأراضي البريطاني لدى عودته إذا شددت السلطات إجراءات الهجرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتسبب الفيروس في وفاة أكثر من 700 شخص في بر الصين الرئيسي منذ ظهوره في ووهان بإقليم هوبي نهاية العام الماضي كما تسبب الفيروس في إغلاق مدن صينية ودخول الآلاف في حجر صحي في عدة دول حول العالم.

ونقل الموقع الرسمي للنادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن مدربه أولي جونار سولشار قوله :"أوديون سيبقى في مانشستر لأنه جاء من الصين خلال أخر 14 يوما".

وأضاف :"بسبب الأوضاع في الصين فنحن غير متأكدين من أنهم سيسمحون له بالعودة إلى إذا ما غادر البلاد ثانية ولذا فسيبقى وسيعمل مع مدربه الشخصي، هناك مخاطر من تشديد الإجراءات على الحدود ونحن لا نريد المخاطرة".

وسيسافر يونايتد إلى إسبانيا يوم السبت للإعداد لمباراته المقبلة في الدوري الممتاز في مواجهة تشيلسي في 17 فبراير المجاري.

وسينضم لاعب الوسط سكوت مكتوميناي (المصاب في الركبة) والمدافع أكسيل توانزيبي (المصاب في الفخذ) إلى الفريق بينما يستمر تعافيهما من الإصابة.

ويستمر غياب بول بوجبا صاحب صفقة الانتقال الأكبر في تاريخ النادي بسبب جراحة في الكاحل وكذلك المهاجم ماركوس راشفورد الذي يعاني من مشكلة في الظهر.