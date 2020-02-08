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أسوان يتخطى الاتحاد السكندرى بهدف «فادي فريد»

الرياضة

اسوان والاتحاد السكندرى
اسوان والاتحاد السكندرى
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أمير سعد

المصريون

أسوان

فادى فريد

الانحاد السكندرى

حقق فريق أسوان فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

جاء هدف أبناء الجنوب عن طريق فادي فريد في الدقيقة 80 من تسديدة قوية بيسراه في أقصى الزاوية اليسرى، مرت أعلى محمود الزنفلي حارس الاتحاد وسكنت الشباك.

بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده عند النقطة 18 في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 27 في المركز الرابع.

وكان أسوان حقق الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2 / 1 في الجولة الـ16 على ملعب أسوان.


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