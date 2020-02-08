» الفيديو الذي تسبب في اتهام محمد رمضان بـ"الشذوذ الجنسي"

08 فبراير 2020 - 04:04 م

اتهم المحامي أيمن محفوظ، الفنان محمد رمضان بالترويج للشذوذ الجنسي، في بلاغ رسمي للنيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق معه وحبسه في عدة اتهامات.

واستند المحامي في بلاغه على الفيديو كليب الذي نشره "رمضان" مؤخرًا بعنوان "بم بم"، واصفًا إياه المحامي بأنه مثير للغثيان، وقال في بلاغه الذي اتهمه بالترويج للخمر والاغتصاب والشذوذ الجنسي:" إن الترويج للخمر محظور بأي وسيلة طبقا لقانون حظر شرب الخمر رقم 63 لعام 1976 بالمواد 3 و6 و8 ويعاقب بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الحبس إضافة للغرامة التي تقررها المحكمة وأنه يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن نشر هذا الإعلان بأي وسيلة وهي الشركة المنتجة لهذا العمل".

وتابع "محفوظ" : "الأغنية تتضمن أيضا الترويج للشذوذ الجنسي حيث يتخيل رمضان أنه يعانق إحدى الفتيات بمنتهى الابتذال وسرعان ما يكتشف أن الفتاة في حقيقه الأمر هي رجل .. وفي مشهد آخر صادم ظهر فيه دخول محمد رمضان على إحدى السيدات الحمام عدة مرات ثم يقرر اغتصابها بفعل الخمر وهو سعيد ومبتسم لذلك بخلاف إشاراته الإباحية المعتادة والتعري الذي أصبح سمة له ".

واختتم أيمن محفوظ بلاغه بأن التحريض على الأفعال المنافية للآداب بمادة مصورة بغرض الاتجار والتوزيع تصل فيه العقوبة إلى خمس سنوات.

ودعا المحامي النائب العام للتحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونا وتقديم محمد رمضان والمسؤولين عن إنتاج أغنية "بم بم"، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة .