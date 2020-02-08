الجندي: أي حد يخالف القانون يتحبس

إيمان هاني
ثمن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، التعديل الجديد بقانون العقوبات فيما يتعلق بحبس الممتنعين عن دفع النفقة للمطلقات، قائلاً: "أشكر القيادة السياسية المصرية".
وأكد "الجندي"، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي" أن هذا القرار حاسم ورادع ويرد الحقوق لأصحابها، معقبًا: "كده أى حد ملزوم أنه يراعى ربنا فى أطفاله".
وتابع: لازم نراعي ربنا في النفقة التي تدفع للمطلقات، بعد تجميد تعاملاته مع المصالح الحكومية، وأي حد يخالف القانون يتحبس".
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