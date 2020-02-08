» النجم الساحلى يعلن إقالة "جاريدو"

08 فبراير 2020 - 02:31 م

قررت إدارة النجم الساحلي فسخ عقد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق، بشكل رسمي بالتراضي، حيث جاء ذلك بعد جلسة مجلس إدارة الذي انعقدت صباح اليوم.

وكشفت وسائل إعلام تونسية محلية، عن أن جاريدو لن يتواجد على مقاعد بدلاء النجم اليوم، في مباراة هلال شابة بالدوري التونسي ليرحل بشكل رسمي عن تونس اليوم أو غدًا بعد إنهاء إجراءات رحيله.

وأكدت أن حسن شحاتة بعيد تمامًا عن الحسابات، خاصة أن إدارة النادي لم تدخل من الأساس في مفاوضات مع المعلم كما زعمت تقارير تونسية خلال الأيام القليلة الماضية.