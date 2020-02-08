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"ملكة الظلام" تثير ضجة على مواقع التواصل

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عارضة الأزياء " نياكيم جاتويش"
عارضة الأزياء " نياكيم جاتويش"
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متابعات - أمينة عبد العال

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أثارت صورة لفتاة سمراء ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شدة جمالها بالرغم من سمارها الشديد، حسبما قال متابعوها على صفحتها الرسمية علي إنستجرام والذين وصلوا إلى نصف مليون متابع.

وتعود الصورة لعارضة الأزياء الشهيرة "نياكيم جاتويش" من جنوب السودان تبلغ من العمر 24 عامًا، وهي تعتبر من أشهر وأغنى عارضات الأزياء وتعيش حاليًا في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة وتلقب نفسها علي إنستجرام بـ"ملكة الظلام"، وهي تدافع عن حقوق أصحاب البشرة السمراء في جميع أنحاء العالم، وهي تعتبر الوجه الدعائي للعديد من شركات مستحضرات التجميل الطبية العالمية.

وتعود سبب شهرة "نياكيم" إلى حالة التنمر التي تعرضت لها عندما وصلت إلي الولايات المتحدة من سائق تاكسي أخبرها أن تغير لونها بشرتها وتبيضها، فقامت بنشر ما حدث لها علي صفحتها علي إنستجرام وتمكنت من جلب العديد من المتابعين والداعمين لها، حسبما نشرت "ديلى ميل".



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